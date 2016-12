Il mercato sta per aprire le porte, ma la Juventus fa già le sue valutazioni e le sue mosse. La prima è stato il colpo Rincon, ormai praticamente definito, ma il venezuelano non annulla gli altri obiettivi. Ad esempio, resta nel mirino il centrocampista dell'Atalanta Gagliardini. Lui e i bergamaschi non vogliono separarsi a gennaio e questa decisione, unita all'arrivo del succitato Rincon, sembra spingere i bianconeri verso un'unica strada: aspettare giugno per sferrare il colpo decisivo. Lo rivela Tuttosport.