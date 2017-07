Filippo Romagna è destinato al Cagliari, ma non si può parlare di affare concluso. Come rivela L'Unione Sarda, infatti, la Vecchia Signora non è pienamente convinta che l'offerta dei sardi (Del Fabro più 3 milioni di euro) sia all'altezza del valore del classe '97 e per questo nell'incontro di domani si lavorerà per limare le differenze.