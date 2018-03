La Juventus si gioca il tutto per tutto mercoledì sera a Wembley, nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Tottenham. I bianconeri, che inseguono la massima competizione continentale fin dal lontano 1996, devono ribaltare il pronostico dopo il 2-2 raccolto all'Allianz Stadium all'andata. Come racconta oggi il sito ufficiale bianconero, però, nella propria storia recente la Juventus ha superato il turno per ben sei volte dopo gli ultimi sette pareggi raccolti in casa all'andata in campo europeo. Il precedente più recente, contro il Bayern Monaco un paio d'anni fa, è l'unico negativo, ma i bianconeri sono andati a un passo dalla qualificazione, sfuggita soltanto dopo i tempi supplementari. A pensare agli altri precedenti, però, non si può che sorridere: dalla Fiorentina in Europa League all'impresa del Camp Nou contro il Barcellona nel 2003, la Juventus è abituata a certe storiche imprese.