Tre punti d'oro per la Juventus a Cagliari, ma una partita, per il resto, da dimenticare. Alle tante polemiche arbitrali si sono aggiunti altri due episodi che hanno lasciato i bianconeri con l'amaro in bocca. A partire dai "buu" razzisti dei tifosi sardi a Blaise Matuidi, che si è prima scagliato contro il pubblico e poi ha animatamente richiamato l'attenzione dell'arbitro Calvarese. Era già successo a Verona il 30 dicembre scorso e Matuidi non ha digerito l'accaduto. Brutti anche i fischi nei confronti dell'infortunato Paulo Dybala, che usciva in lacrime dopo un infortunio muscolare a inizio della ripresa e che, secondo quanto riportato da Tuttosport, potrebbe restare fuori a lungo.