Pol Lirola, terzino della Juventus in prestito al Sassuolo, è riuscito a mettersi in mostra e ora, come riporta la Gazzetta dello Sport, ci sarebbero ben tre club pronti a darsi battaglia per averlo. Primo fra tutti proprio il Sassuolo, che sta pensando di acquistarlo a titolo definitivo per puntare ancora su di lui in futuro. Lirola ha dimostrato di saper reggere il difficile impatto con la Serie A e di essere un giocatore di qualità oltre che affidabile. Il Sassuolo potrebbe aver un canale preferenziale per lo spagnolo, classe 1997, ma senza "rilassarsi" troppo. Lirola ha infatti attirato le attenzioni anche di Sampdoria e Fiorentina. Ma non solo: la stessa Juve infatti potrebbe pensare di "promuoverlo" in prima squadra.