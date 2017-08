vede avvicinarsi la Premier League. Per il centrocampista gabonese dellaè in corso un duello tra club inglesi. Sempre forte l'interesse del, ma nelle ultime ore si è inserito anche il, con lopronto - secondo i media britannici - a investire 15 milioni di euro per il classe '93. Che intanto è stato convocato da Allegri per l'amichevole a Wembley contro ilE' improbabile che il tecnico bianconero lo utilizzi contro gli Spurs ma, come riferito da ilBiancoNero.com ( leggi qui ), il viaggio a Londra potrebbe costituire l'occasione per alcuni incontri di mercato con le pretendenti.