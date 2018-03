La Juventus, secondo quanto riportato da Tuttosport, non molla Sergej Milinkovic-Savic. Il serbo della Lazio rimane il sogno della dirigenza bianconera per il centrocampo, ma non mancano i “difetti”. Prima fra tutti, la valutazione: il prezzo di Milinkovic-Savic sta schizzando verso l’alto e ha già raggiunto quota 100 milioni di euro. Poi la concorrenza: c'è il PSG, ma occhio alle big di Premier League come Manchester United e Manchester City. Infine, la difficoltà nel trattare con il presidente biancoceleste Claudio Lotito.