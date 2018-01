Stephan Lichtsteiner sarà reinserito in lista Champions, ma il suo rinnovo contrattuale, così come quello di Kwadwo Asamoah restano un grosso punto di domanda. Lo stesso laterale svizzero ha ammesso: "anche io non so ancora se rinnoverò" e allora la Juventus sta iniziando a guardarsi attorno alla ricerca di alternative valide e di livello internazionale.



TRE OBIETTIVI - Secondo quanto riportato da Tuttosport sono 3 gli obiettivi sensibili per la dirigenza bianconera e rispondono ai nomi di Hector Bellerin (laterale spagnolo dell'Arsenal), Thomas Meunier (esterno belga del PSG che la Juve ha visionato più volte dal vivo in stagione) e Matteo Darmian (terzino in uscita dal Manchester United e che piace anche a Roma e Napoli).