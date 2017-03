Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il rapporto ottimo tra Juventus e Udinese potrebbe continuare a fruttare operazioni di mercato. Dopo i vari Pereyra, Isla, Asamoah e tanti altri affari insieme, adesso ci sono tre nomi in ballo: il più vicino alla Juve è il portiere Alex Meret, ora in prestito alla Spal ma di proprietà Udinese, si tratta per chiudere. Poi, saranno osservati Widmer per la fascia destra (se Lichtsteiner dovesse andar via, o Dani Alves al City) e Seko Fofana come jolly per il centrocampo.