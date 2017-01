La Juventus ha fatto una scorpacciata di premi al Gran Galà del Calcio che ha premiato i migliori giocaotori della passata stagione in Serie A e Coppa Italia. La Juve ha vinto il premio come miglior squadre dell'anno, Leonardo Bonucci è stato premiato come miglior giocatore in assoluto, mentre Max Allegri è stato nominato miglior tecnico della stagione 2015/16. A Gigi Buffon è stato assegnato il premio come miglior portiere e la top 11 dello scorso anno include, oltre a questi premiati anche Barzagli, Bonucci e Paulo Dybala, oltre a Pjanic e Higuain che sono però entrati nella squadra dell'anno in qualità di giocatori della Roma e del Napoli.



Top 11 stagione 2015/16: Buffon; Bonucci, Barzagli, Chiellini, Koulibaly; Pjanic, Nainggolan, Pogba; Hamsik, Dybala, Higuain