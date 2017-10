Thank you! I can't wait to play ... #FinoAllaFine https://t.co/hLoe2T6LB5 — Benedikt Höwedes (@BeneHoewedes) 1 ottobre 2017

I tifosi della Juve non vedono l'ora di poter tifare per, ancora in attesa dell'esordio in maglia bianconera, e lui allo stesso modo non vede l'ora di scendere in campo. L'ha rivelato con un tweet, ringraziando un tifoso.