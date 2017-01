La prima scelta è lui. Da giorni, settimane, senza troppi dubbi. A giugno prossimo, la Juventus proverà l'assalto definitivo a Corentin Tolisso. "Mi fa piacere che la Juventus mi segua", le parole al miele del centrocampista francese classe '94 sono una conferma in più del feeling che si sta instaurando tra il club bianconero e Tolisso, con il suo entourage in perenne contatto con la Juve da tempo. Proprio perché l'idea è di accelerare le pratiche per trovare subito l'accordo totale col giocatore.



DA N'ZONZI ALL'INTESA - Ad oggi, nelle gerarchie di Marotta e Paratici si può dire che c'è stato il sorpasso. Tolisso più di N'Zonzi, l'investimento importante in estate sarà su un centrocampista di potenzialità massime a livello europeo. Tolisso ha esperienza in campo internazionale, talento, versalitilità, corsa, una carta d'identità che gioca per lui. E tanta fame di vittorie. Ecco perché ha superato N'Zonzi nelle gerarchie, pur restando il mediano del Siviglia un'alternativa valida. Adesso, si lavora per l'intesa sull'eventuale contratto: la Juve è già pronta a toccare i 3 milioni di euro per Tolisso, anche discutendo sui bonus. Presto, un nuovo contatto segreto in agenda con l'entourage del giocatore.



TRA GENNAIO E LE INGLESI - Il vero problema sarà trovare l'accordo con il Lione. La valutazione tocca i 40 milioni di euro, il presidente Aulas gioca col cartellino dei suoi migliori talenti, Tolisso è uno di questi. In più, la concorrenza dalla Premier per lui non aiuterà la Juventus a trovare un'intesa favorevole. Tutto messo in preventivo, sarà una corsa lunga e faticosa, tutt'altro che facile. Avere il giocatore dalla propria parte può essere un ottimo inizio. C'è anche da raccontare che nei giorni scorsi Marotta e Paratici hanno provato a intavolare un discorso per prenderlo subito, trovando il muro altissimo dei francesi. Quei 40 milioni sparati senza voglia di fare sconti e l'incedibilità per gennaio. Ma la Juve spinge. E mette Tolisso in cima alla sua lista.