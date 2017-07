ACCORDO CON IL MILAN PER LA CESSIONE DEFINITIVA DEL CALCIATORE

LEONARDO BONUCCI

Torino, 14 luglio 2017 - Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo con la società A.C. Milan per la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Leonardo Bonucci per un corrispettivo di € 42 milioni pagabili in tre esercizi.



Tale operazione genera un effetto economico positivo di circa € 39,5 milioni.