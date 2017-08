La Juventus, tramite il suo sito internet ufficiale, ha comunicato che Rolando Mandragora andrà in prestito al Crotone: "La Juventus annuncia che il giocatore Rolando Mandragora disputerà il prossimo campionato con il Crotone: il calciatore sarà infatti ceduto in prestito alla squadra calabrese per la stagione 2017/18. Bianconero dal gennaio 2016, il calciatore, dopo un periodo di prestito al Pescara, ha militato nella rosa della Juventus durante la stagione scorsa, facendo anche il suo esordio allo Stadium e laureandosi Campione d’Italia (nel suo palmarès c’è anche la Coppa Italia). Ora che per lui sta per iniziare una nuova avventura non possiamo che augurargli il meglio per la prossima stagione. Buona fortuna, Rolando!", si legge su Juventus.com.