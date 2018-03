L'Italia perde per infortunio Giorgio Chiellini che ha già lasciato il ritiro della Nazionale agli ordini di Gigi Di Biagio. L'infortunio ai flessori della coscia destra accusato nel corso della gara contro la Spal non gli permetterà di scendere in campo contro Argentina e Inghilterra.



GLI ESAMI - L'esito degli esami a cui si è sottoposto oggi, fanno rasserenare il club bianconero in vista della gare di campionato contro il Milan e di Champions contro il Real Madrid. L'infortunio, infatti, non è di grave entità e sarà monitorato quotidianamente lasciando una forte speranza di un recupero lampo.





IL COMUNICATO

Giorgio Chiellini è stato sottoposto ad accertamenti strumentali per il risentimento muscolare ai flessori della coscia destra accusato nel corso della gara con la Spal e per il quale ha lasciato nella giornata di ieri il ritiro della Nazionale Italiana.

Ne è emersa una situazione di entità non grave che tuttavia necessita di monitoraggioquotidiano. Il calciatore ha già iniziato le cure fisioterapiche e verrà rivalutato la prossima settimana.