Brutte notizie per la Juventus che rischia di perdere Giorgio Chiellini fino al termine della stagione. Il difensore italiano, uscito infortunato nel corso della sfida contro il Napoli ha subito un problema che sebbene in un primo momento sembrava avesse interessato il ginocchio è invece di natura muscolare. Chiellini ha subito una lesione muscolare alla coscia sinistra.



Ecco il comunicato:

Giorgio Chiellini è stato sottoposto nella giornata odierna a esami strumentali, a seguito dell’infortunio patito nel corso della gara di ieri sera, per quale è stato costretto a lasciare anzitempo il terreno di gioco.

Dagli accertamenti esperiti – con le cautele del caso dovute alla precocità dell’effettuazione degli stessi - è emersa la presenza di una lesione al bicipite femorale, in sede pre-inserzionale al ginocchio sinistro.

Il calciatore sarà necessariamente sottoposto a ulteriori controlli e ha già iniziato il percorso delle terapie del caso.