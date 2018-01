Paulo Dybala nella serata di ieri era uscito quasi in lacrime dalla sfida contro il Cagliari. Dopo uno scatto a centrocampo si era fermato per un problema alla coscia destra che è sembrato subito importante. Oggi l'attaccante si è sottoposto ad esami strumentali e clinici che hanno evidenziato una lesione di livello lieve-medio. Una prognosi non è stata stabilita ufficialmente, ma il rischio di almeno un mese di stop è concreto con la gara di andata di Champions League contro il Tottenham che è in forte dubbio.



Ecco il comunicato ufficiale:

Paulo Dybala si è sottoposto nella mattinata di oggi a risonanza magnetica, che ha evidenziato una lesione distrattiva ai flessori della coscia destra che, con riserve del caso legate a precocità delle indagini effettuate, può essere definita di grado lieve-medio. Il calciatore inizierà da subito le cure riabilitative e la prognosi potrà essere meglio dimensionata nei prossimi giorni.