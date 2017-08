Non c'è pace per Claudio. Dopo l'esclusione ine i rumors circa un suo futuro lontano dalla, il numero 8 bianconero dovrà stare fuori un mese. Questo quanto comunicato dalla Juve sul proprio sito ufficiale: "A seguito di una problematica al ginocchio sinistro, già oggetto di intervento chirurgico nel 2016, emersa negli ultimi tempi, Claudio Marchisio accompagnato dal Dott. Claudio Rigo, Responsabile Sanitario della Juventus, ieri è stato sottoposto ad accertamenti clinici e strumentali ad opera del dott Cugat a Barcellona. Ne è emersa la necessità che il giocatore venga sottoposto a terapie specifiche e a un lavoro di rinforzo muscolare. Per tale ragione non sarà disponibile per le prossime 3/4 settimane". Altro ko per ilbianconero.