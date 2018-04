Mattia De Sciglio, terzino della Juventus, è uscito dopo pochi minuti nella sfida Champions contro il Real Madrid per un problema al piede. Oggi la società bianconera ha comunicato quelle che sono le condizioni del laterale arrivato in estate dal Milan: "Gli esami effettuati in data odierna presso il J|Medical, hanno confermato la presenza di una lesione di alto grado della fascia plantare del piede sinistro. Saranno necessari ulteriori controlli per meglio dimensionare la prognosi".