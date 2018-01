Marko Pjaca è ufficialmente un nuovo giocatore dello Schalke 04. Attraverso il proprio profilo Twitter, il club tedesco ha comunicato il superamento delle visite mediche da parte dell'attaccante classe '95 croato, che arriva dalla Juventus con la formula del prestito secco per un corrispettivo di 1,5 milioni di euro.



Successivamente, lo Schalke ha diffuso un comunicato per annunciare la firma del giocatore, accolta così dal tecnico Domenico Tedesco e dal ds Heidel: "Siamo contenti che Marco abbia scelto noi, perchè tante squadre lo volevano. Porta delle qualità diverse alla squadra, può giocare indifferentemente a destra e sinistra, così come da mezzala offensiva. Ha forza fisica e qualità", il parere dell'allenatore. Il ds dello Schalke ha invece commentato: "Pjaca (foto dal profilo Twitter ufficiale dello Schalke) voleva soltanto noi, siamo sicuri che ci darà una mano".



LE PAROLE DI PJACA - Nella sua prima intervista per il canale tematico dello Schalke 04, Pjaca ha parlato così della sua nuova avventura: "Howedes mi ha parlato benissimo di questo club e dei suoi tifosi. L'allenatore mi ha illustrato il suo stile di gioco e mi è piaciuto. Ora spero di avere molte occasioni per dimostrare il mio valore".