La Juventus ha ufficializzato l'acquisto di Riccardo Orsolini dall'Ascoli. Il giocatore rimarrà comunque nelle Marche fino a fine stagione. Ecco il comunicato ufficiale:



"Torino, 30 gennaio 2017 – Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato l’accordo con la società Ascoli Picchio F.C. S.p.A. per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Riccardo Orsolini a fronte di un corrispettivo di € 6 milioni pagabili in due esercizi.



Il valore di acquisto potrà incrementarsi di € 4 milioni al maturare di determinate condizioni nel corso della durata contrattuale.



Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva quinquennale fino al 30 giugno 2021.



Contestualmente, Juventus ha sottoscritto con l’Ascoli un accordo per la cessione a titolo gratuito e temporaneo fino al 30 giugno 2017 del diritto alle prestazioni sportive dello stesso calciatore.



Scarica il comunicato

Tecnica, senso della posizione, dribbling e un piede mancino che - unito alla prestanza fisica (183cm x 73kg) - l'hanno reso una delle più luminose rivelazioni in questa stagione di Serie B: Riccardo Orsolini, nuovo esterno offensivo bianconero, si è messo in bella mostra in questo girone di andata con la maglia dell'Ascoli, casacca che veste fin da quando era bambino.



Nato a Rotella, in provincia di Ascoli Piceno, il 24 gennaio 1997, Orsolini è entrato a fare parte del settore giovanile del club marchigiano nella categoria Pulcini e ha percorso tutta la trafila fino alla Prima squadra, passando dalle diverse categorie del vivaio, e spesso bruciando le tappe.



Dopo l'esordio in Lega Pro ad appena 16 anni, il 2 aprile del 2015, Riccardo è letteralmente esploso nel 2015/2016, con la maglia della Primavera, collezionando 17 gol in campionato (in 21 presenze), oltre a tre reti al Torneo di Viareggio e due nella Coppa Italia di categoria.



Non solo: con la Prima squadra marchigiana, nella passata stagione ha messo insieme nove gettoni, tutti da titolare, prima di diventare un protagonista assoluto nella stagione in corso, in campo con l'Ascoli nella serie cadetta.



Il suo marchio di fabbrica? Il ruolo da "esterno invertito" sulla fascia destra, che ne consente la massima valorizzazione delle caratteristiche da mancino, sia in un 4-3-3, sia in un 4-3-2-1, moduli coi quali ha avuto modo di prendere familiarità tra i marchigiani.



Qualità, quelle di Orsolini, che l'hanno visto diventare anche un elemento importante della Nazionale Under 20, selezione giovanile nella quale ha già collezionato tre presenze e una rete.



Un talento che mette insieme qualità e quantità, corsa generosa e abilità nel dribbling: un elemento di grande prospettiva, che da oggi sarà messo a disposizione della Juventus.



Benvenuto, Riccardo!"