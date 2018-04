La punta della Juventus, Mario Mandzukic non partirà per la trasferta di Crotone e non è stato inserito da Massimiliano Allegri nell'elenco dei convocati. L'attaccante croato, che era in ballottaggio fino all'ultimo con Gonzalo Higuain per un posto da titolare al centro dell'attacco è stato colpito da gastroenterite che lo terrà fermo per i prossimi giorni.