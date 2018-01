Affare in uscita per la Juventus: Eric Lanini si trasferisce in prestito al Padova. Ecco il comunicato ufficiale del club veneto:



"Eric Lanini è un giocatore del Calcio Padova: l’esterno offensivo è stato da poco trasferito a titolo temporaneo dalla Juventus F.C. fino al 30 giugno 2018. Eric Lanini è nato il 23 Febbraio 1994 a Torino. E’ un centrocampista di 186 cm per 74 kg. Cresce nelle giovanili del Vianney Calcio e della Juventus con la quale nel 2013 vince la classifica marcatori del Torneo di Viareggio 2013, il torneo stesso, una Coppa Italia Primavera e una Supercoppa Primavera. Nel settembre 2013 si trasferisce in prestito al Prato in Lega Pro, conclude la stagione con 22 presenze e 7 reti. Tornato a Torino nell’estate del 2014 viene ceduto in comproprietà al Palermo che lo gira nuovamente in prestito, questa volta in Serie B alla Virtus Entella. Viene convocato con la Nazionale Italiana Under 20. Nella sua prima esperienza in cadetteria Lanini realizza 3 reti (contro Catania, Ternana e Pescara). In estate la comproprietà viene risolta a favore della Juventus che lo gira sempre in Serie B questa volta alla Virtus Lanciano. Nel gennaio 2016 passa in prestito al Como, sempre in Serie B. Nel Luglio 2016 passa in prestito secco al KVC Westerlo, squadra della Jupiler Pro League in Belgio. Nel mercato di riparazione invernale, torna in Italia al Matera in Lega Pro dove segna 3 reti in 11 partite e raggiungendo i playoff promozione. Nell’estate del 2017 viene trasferito in prestito al Vicenza, appena retrocesso in Serie C".