è stato presentato oggi a, ma l'ufficialità dell'affare da parte dellatardava ad arrivare. Il club bianconero, quotato in borsa, ha dovuto stilare il comunicato dell'affare rendendo ufficiali tutte le cifre dell'accordo.L'operazione ha portatoal Valencia in prestito oneroso di 2 milioni di euro con obbligo di riscatto condizionato al raggiungimento di 10 presenze ufficiali con la maglia del club spagnolo. L'obbligo di riscatto sarà di 16 milioni di euro pagabili in due rate che potranno salire a 18 al raggiungimento di obiettivi sportivi da parte del club e del giocatore.Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Valencia Club de Futbol SAD per la cessione a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2017, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Simone Zaza a fronte di un corrispettivo di € 2 milioni.Il contratto prevede, inoltre, l’obbligo per il Valencia Club de Futbol SAD di acquisire il calciatore a titolo definitivo qualora il calciatore disputi un determinato numero di partite ufficiali entro il 30 giugno 2017.Il corrispettivo della cessione a titolo definito è stato fissato pari a 16 milioni,pagabili in due esercizi, e potrà incrementarsi di ulteriori € 2 milioni al verificarsi di determinate condizioni nel corso della durata contrattuale.