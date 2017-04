La notizia era già nell'aria e ora è diventata ufficiale:, l'attaccante italiano classe 1991 sarà di proprietà del club spagnolo con un. Nelle casse del club bianconero finiranno- Il club bianconero conferma: "Juventus Football Club S.p.A. comunica che, a seguito del verificarsi delle prestabilite condizioni contrattuali,Club de Futbol SAD.Il corrispettivo previsto dagli accordi è dial verificarsi di determinate condizioni nel corso della durata contrattuale.Tale operazione genera un".- Nella prima metà della stagione Zaza ha giocato in Inghilterra al, raccogliendo solo 8 presenze in Premier League senza mai trovare la via del gol. Invece in Spagna ha già segnato: le prime due contro Athletic Bilbao e Real Madrid, poi la doppietta di ieri a Granada.- ha dichiarato Zaza - perché ho girato tanto, gli unici due anni di fila li ho fatti a Sassuolo. Il mio desiderio è di restare qui,A Londra non sono riuscito ad ambientarmi, c'è uno stile di vita diverso, invece. In Inghilterra gli allenamenti sono intensi, ma molto brevi, gli altri però in partita riuscivano ad esprimersi, mentre io non ingranavo. A Valencia ci si allena di più e io ho bisogno di lavorare tanto per stare bene in partita.