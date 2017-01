La svolta tattica decisa da Massimiliano Allegri per la sua Juventus sta portando i risultati sperati. Da quando i bianconeri sono passati al 4-2-3-1, il modulo che permette di schierare contemporaneamente le "cinque stelle", sono arrivate tre vittorie, contro Lazio, Milan - in Coppa Italia - e Sassuolo. Un cambiamento che comporta anche delle conseguenze per quarto riguarda il mercato. Al fianco del rinato Pjanic, nella coppia di mediani davanti alla difesa, fin qui l'allenatore livornese ha sempre scelto Khedira. Con il passare delle partite, il tedesco avrà bisogno di riposare. Per questo Beppe Marotta e Fabio Paratici proveranno a regalare un altro colpo in questi ultimi due giorni.



ULTIMO ASSALTO - Secondo il Corriere dello Sport, sarà fatto un nuovo tentativo per strappare Luiz Gustavo al Wolfsburg. Fin qui i tedeschi hanno sempre rifiutato l'opzione di lasciar partire il brasiliano in prestito con diritto di riscatto, preferendo inserire l'obbligo. La Juve spera che con l'avvicinarsi della chiusura della finestra invernale, fissata per domani alle 23, la posizione dei Lupi possa cambiare, visto anche il contratto in scadenza nel 2018 dell'ex Bayern.