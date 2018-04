Secondo Rai Sport, sono positive le ultime su Emre Can: "Poche ore fa ennesimo contatto con l'entourage del giocatore, trapela grande, grande, grande ottimismo per il sì di Emre Can alla Juve. Quindi il tedesco sembra orientato ad accettare l'offerta di Beppe Marotta: 5 milioni netti - quindi 10 lordi - per il prossimo lustro ed un'alta commissione al suo entourage".