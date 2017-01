Con l'addio di Evra ed Alex Sandro e Dani Alves appena rientrati dai rispettivi infortuni, la Juve avrebbe bisogno di risanare il proprio reparto difensivo con l'innesto di un terzino. Oltre al solito Kolasinac, dalle pagine odierne de La Gazzetta dello Sport si legge un nome nuovo: si tratta di Sime Vrsaljko, terzino classe '92 vecchia conoscenza del campionato italiano ed attualmente in forza all'Atletico Madrid. Il croato sta soffrendo la poca considerazione che gli riserva il tecnico dei colchoneros Simeone e pertanto non sarebbe così restio all'idea di cambiare aria: per Allegri sarebbe un innesto importante, in quanto il terzino ex Sassuolo garantisce duttilità ed è abile nell'occupare il suo ruolo in entrambe le corsie laterali.