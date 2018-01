: così la Juventus descrive, 365 giorni dopo, la nascita del nuovo logo e della nuova identità visiva del mondo bianconero. L'evento Black and White and More ha cambiato per sempre il modo di vedere la Vecchia Signora. Una vera e propria rivoluzione, tanto dal punto di vista estetico quanto soprattutto del marketing. 15 milioni di views complessive, 120 milioni di digital reach, numeri spaventosi, soprattutto considerando il degradante quadro del calcio italiano quando si tratta di futuro.