Un nuovo pallino per la Juve. I bianconeri si muovono sul mercato, sondando piste nuove anche in Brasile, dove la dirigenza bianconera ha messo nel mirino Paquetà, gioiello del Flamengo. Ventuno anni ancora da compiere e gli occhi di mezza Europa addosso, soprattutto quelli degli osservatori bianconeri. Mediano nel 4-2-3-1, mezz'ala e anche regista alla brasiliana, Luis Tolentino Coelho de Lima è un mancino purissimo, dai piedi fini. Gioca con Diego Ribas da Cunha e in patria molti lo paragonano ad Oscar.



Come riferisce il Corriere dello Sport, Luis Paquetà ha una clausola da 200 milioni di dollari brasiliani, pari a circa 48 milioni di euro. Una cifra troppo elevata per gli standard bianconeri, che puntano una trattativa, sfruttando anche il proprio appeal internazionale.