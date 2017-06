Gianluca Zambrotta, ex Juve, non sembra troppo convinto da Steven N'Zonzi: "Alla Juve, secondo me, serviranno 2-3 innesti di livello internazionale per cercare di vincere in Europa. Bisognerà intervenire in mediana e anche in attacco. Giocatori come Kroos o Modric, farebbero fare il salto di qualità necessario ai bianconeri". L'esterno torna poi sulla decisione di lasciare la Juve al momento della discesa in Serie B: "È un argomento sul quale sono tornato più volte. Ho scritto anche una biografia per spiegare la mia scelta che assolutamente si può rispettare o no, ma è stata una scelta".