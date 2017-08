. In Inghilterra, però, ha dimostrato di non aver dimenticato i bianconeri e, in particolare, il suo idolo, Paulo Dybala. In una foto con la maglia del club, infatti, si è messo in posa esponendo la, simbolo del gioiello argentino. La Joya ha apprezzato, rispondendo tramite il proprio profilo ufficiale Twitter con quattro emoticon a rappresentare altrettanti applausi a Magnusson.