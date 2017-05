Vinicius jr è da più parti considerato il nuovo Neymar, anche se per ora le sue prodezze sono ambientate nel contesto del Flamengo Under 17. Si vocifera di un Barça pronto a spendere 30 milioni per accaparrarselo e di una Juve assolutamente in corsa. Ma un grande ex del Real Madrid, Salvio Bortolini, ora esperto di talenti brasiliani, avvisa tutti: "Bisogna andarci con i piedi di piombo. Un calciatore deve essere forte mentalmente e pronto a reagire ai continui cambiamenti del calcio, bisogna essere preparati ai momenti difficili". Evidente che per un ragazzo classe 2000 potrebbe essere presto per lasciare non solo casa, ma addirittura il proprio continente.