Dopo la rescissione consensuale con Dani Alves, la Juventus sta ancora riflettendo su quale terzino destro acquistare per la prossima stagione. Con l'operazione De Sciglio per il momento in standby, secondo Tuttosport i bianconeri stanno pensando anche a Ricardo Pereira, classe '93 del Porto - con cui ha un contratto in scadenza nel 2019 - ma la scorsa stagione in prestito al Nizza.