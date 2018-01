Matteo Manfroni è uno dei tanti giovani e talentuosi difensori di proprietà della Juventus, arrivato l'anno scorso dal Santarcangelo. Giocatore duttile in grado di ricoprire sia il ruolo di terzino destro che quello di mezzala, il classe 2000 deve fare esperienza prima di poter approdare in prima squadra e dopo essere stato in prestito alla Reggiana, secondo quanto riportato da TuttoC.com, potrebbe presto approdare alla Lucchese. La trattativa è ben avviata e il terzino destro è ben disposto a farsi le ossa in Toscana, nella speranza di vestire presto la maglia bianconera.