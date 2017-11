Partita speciale quella dell'Allianz Stadium per Alberto Brignoli. Il portiere del Benevento incrocerà sul campo la Juventus, società che detiene il suo cartellino fino al 2019. Il classe '92 è stato ceduto ancora in prestito stavolta nelle fila dei sanniti, dopo le esperienze della scorsa stagione al Leganes e al Perugia. Per Brignoli potrebbe essere l'occasione giusta per mettersi in mostra davanti alla dirigenza bianconera e candidarsi ad occupare la casella di vice-Szczesny se Buffon dovesse dare l'addio al calcio la prosisma estate.