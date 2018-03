Steven N'Zonzi, centrocampista del Siviglia di Vincenzo Montella, è stato vicino al PSG: "Sarebbe stato bello andarci. Hanno una squadra molto buona e sarei tornato volentieri in Ligue 1. Per un parigino è una bella cosa giocare per la propria città. Nonostante tutto sono ancora qui". Il giocatore in passato è stato un obiettivo concreto della Juventus.