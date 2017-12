Un ex obiettivo Juve potrebbe essere il piano B del Barcellona qualora non dovesse arrivare a Philippe Coutinho. Il Barcellona non demorde e non si scompone, e se il brasiliano del Liverpool non dovesse arrivare a gennaio, dopo averci provato già l'estate scorsa, il Barça ha già pronto il nome di riserva, prima di tornare sotto con l'assalto al centrocampista offensivo la prossima estate. Il piano B sarebbe, secondo il quotidiano spagnolo Marca, Fekir, capitano del Lione. Il trequartista franco-algerino era finito anche in orbita Juve, ma i bianconeri si erano poi rivolti verso altri obiettivi.