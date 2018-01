Il sito ufficiale della Juventus comunica la nascita di una nuova Academy.



"Venerdì e sabato sono stati due giorni importanti a Meishan, nella provincia di Sichuan, in Cina", si legge su Juventus.com: "Qui è stata presentata proprio venerdì la nuova Juventus Academy, che inizierà la sua attività a febbraio, alla presenza degli ufficiali della provincia e, per Juventus, di Luca Adornato (Brand development manager), Carolina Chiappero (Juventus Academy e Brand development specialist) e della Legend Fabrizio Ravanelli, che ha dichiarato: «Il progetto Juventus Academy trasmetterà i valori e l’essenza di come la Juventus intende insegnare il calcio ai giovani in Cina». Sabato, dopo una visita insieme alla delegazione di Juventus a Meishan e ai Tre Tempi Su, sito di particolare interesse storico (che di recente ha ricevuto il certificato onorario di protezione del patrimonio culturale UNESCO), proprio “Penna Bianca” ha incontrato, prima del loro allenamento, alcuni dei ragazzi che faranno parte della Academy: è stato un bel momento, durante il quale la Legend bianconera ha raccontato la sua esperienza di calciatore, spiegando ai ragazzi come siano fondamentali l’impegno, il lavoro, il divertimento e i preziosi consigli degli allenatori per raggiungere gli obiettivi e realizzare i propri sogni di diventare i campioni di domani".