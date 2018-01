Ciro Venerato, giornalista della Rai, ha parlato ai microfoni de IlBianconero.com direttamente dall'Hotel Melià di Milano: "Politano? C'è stato un inserimento della Juve con un colloquio di ieri sera e nelle sere precedenti, ma bisogna capire se è una mossa per subito o per giugno, o ancora se è un modo per infastidire il Napoli. Ora comunque dai 18 milioni iniziali, la cifra è salita a 25 circa, visto che la Juve l'aveva valutato 30, inserendo nell'affare Tripaldelli e Caligara o anche Orsolini. Se vuole il Napoli? E' perchè il Napoli l'ha chiamato e ha raggiunto un accordo, la Juve questa mossa non l'ha fatta e non ha parlato con Davide Lippi, l'agente. Non credo che la rifiuterebbe la Juve, vuole crescere professionalmente. Penso che rimarrà al Sassuolo, ma la porta resta aperta.



Il mercato della Juve? Credo che non insisterà per qualcuno in questo mercato, ma potrebbe bloccare un giocatore: tipo Han, prima che vada da una squadra cinese che per lui ha offerto molto".