Incredibile quello che è avvenuto a Bruxelles: sotto la lapide che commemora i morti della tragedia dello Stadio Heysel ora c'è un deposito d'immondizia. La targa commemorativa, che è stata inaugurata il 29 maggio 2005, in occasione del ventennale di quella dolorosa finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool in cui morirono 39 tifosi bianconeri, non è corredata come di consueto da fiori e candele, ma da un serie di bidoni verdi della spazzatura.



SCENA SPREGEVOLE - Una scena raccapricciante e spregevole, che l'eurodeputato Alberto Cirio ha fotografato e che ha fatto il giro del web, in allegato al suo commento: "Scelta indecorosa, si manca di rispetto alle 39 vittime e ai familiari". Lo stesso Cirio, ha poi scritto una lettera al Sindaco della città belga, Philippe Close: "Sotto la lapide commemorativa sostano i cassonetti dell'immondizia, oltre a ritenerlo indecoroso penso sia una mancanza di rispetto nei confronti delle vittime e dei loro famigliari. Sono certo che vorrà adottare gli accorgimenti opportuni per garantire il giusto rispetto ad un monumento che ricorda un momento così tragico della nostra storia sportiva recente".