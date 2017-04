Tra i tanti dubbi di formazione di Max Allegri c'è senza dubbio quello legato all'attacco. Perché se il tecnico bianconero - come ribadito in conferenza stampa - non abbandonerà tanto facilmente il 4-2-3-1, il ballottaggio per una maglia sulla trequarti è assolutamente aperto. Addirittura, secondo Tuttosport, potrebbe essere impiegato come esterno d'attacco Mario Lemina, provato in allenamento al posto di Cuadrado o di Mandzukic.