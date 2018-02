I molti infortuni pongono alla Juve un grosso dilemma: come si gioca? Allegri pensa, studia e ragiona sulle soluzioni migliori, a breve termine, facendo i conti con i giocatori disponibili. Ecco quindi che, come riferisce la Gazzetta dello Sport, per la Juve è viva l'ipotesi inedita del trequartista, in due possibili formazioni:



4-3-1-2 - Buffon; De Sciglio, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Pjanic; Higuain, Mandzukic.



3-4-1-2 - Buffon; Barzagli, Benatia, Chiellini; Sturaro, Khedira, Matuidi, Alex Sandro; Pjanic; Higuain, Mandzukic.