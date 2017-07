Archiviata la cessione dial Milan, lasi dedicherà ai colpi in entrata. Marotta e Paratici, secondo quanto riportato da ilBiancoNero.com ( leggi qui ), proveranno a completare in breve tempo gli acquisti didall'Arsenal edalla Fiorentina. Per il centrocampo, invece, avanti tutta sudel PSG: il nazionale francese ha ormai superato la concorrenza tra gli obiettivi per la linea mediana.