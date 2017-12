Pietro Vierchowod, ex difensore della Juve, ha parlato a Il Mattino della lotta allo scudetto: "Il Napoli è la vera favorita per lo scudetto, inutile negarlo: la squadra di Sarri è sempre uno spettacolo, ma lo scorso anno ha pagato qualche calo di tensione. Per vincere bisogna essere sempre sul pezzo. La Juve deve tenere d’occhio anche la Roma e l’Inter che stanno facendo benissimo. Stiamo parlando di grandi squadre che potranno tenere fino alla fine perché hanno grandi giocatori. Il Milan è la dimostrazione che non basta averei soldi, ma bisogna anche saperli spendere. È una squadra incompleta e fatta con pochi giocatori di qualità. Può arrivare al massimo al sesto posto". E infine: "È bruttissimo da dire, ma non vedo un nuovo Vierchowod, non c'è nessuno a quei livelli. Purtroppo siamo venuti a mancare in una specialità tutta italiana: i difensori. In tutte le squadre di vetta la maggior parte dei difensori sono stranieri ed è per questo che abbiamo difficoltà anche in Nazionale. Tolti Chiellini e Bonucci c’è poca roba".