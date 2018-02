Evidentemente molti di essi (per non dire tutti) ignorano o non ricordano quanto detto e fatto dal giornale da me diretto all’epoca di Calciopoli. E mi fermo qui per non avviare una reducistica (e patetica) rievocazione. Tuttavia faccio questa premessa perché chi mi conosce dovrebbe sapere che amo la sincerità di pensiero e l’anticonformismo giornalistico più di ogni altra cosa nella professione.Giustificate e non giudicate. Lodate a prescindere e, a prescindere, esaltate per quanto hanno fatto, fanno o addirittura faranno.. E chi lo vede, lo legge (o lo ascolta) dovrebbe averlo imparato.