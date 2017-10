Il weekend non è iniziato bene, con il ko della Primavera contro la Lazio, ma ci hanno pensato poi Under 15 e Under 16, sempre più implacabili, a riportare la gioia in casa Juve. L'Under 15 di Mister Bovo si è imposta per 5-0 sull'Empoli - reti di Miretti, Lucchesi, Giorgi, Bonetti e Petronelli - e sempre contro i toscani l'Under 16 ha trionfato per 3-1 con gol di Barone, Tongya e Abou.