Dall'Inghilterra ne sono sicuri, l'Arsenal vuole continuare a insistere per Daniele Rugani. Arséne Wenger sta preparando una nuova mega offerta per il difensore della Juventus, fin qui sempre decisa a rifiutare ogni proposta. Ma questa volta bisogna sforare il muro dei 50 milioni per sedersi a un tavolo per Rugani.