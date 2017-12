#HimAndHer: intervista doppia tra portieri bianconeri!



Laura Giuliani, estremo difensore della #JuventusWomen, risponde alle domande di @13Szczesny13



E domani, ci si scambia i microfoni! pic.twitter.com/Gt1wcScIuv — JuventusFC (@juventusfc) 27 dicembre 2017

“Come ho reagito quando ho saputo che la Juve mi voleva? Con un sorrisone e l’ho detto subito al mio ragazzo – ammette Laura Giuliani intervistata da Wojcech Szczesny in un video pubblicato sul profilo Twitter della Juventus -. Io in porta? Mi ci hanno messo, ero la più alta del gruppo, non correvo molto e quindi mi hanno messo in porta.A volte non penso e agisco, altre volte devo essere più riflessiva.”L’intervista completa nel video: