Il capitano della Juventus Women Sara Gama si racconta in un'intervista rilasciata a JTv: classe 1989, a Gama non mancano certo grinta, personalità e tecnica, oltre ad una grande esperienza raccolta dentro e fuori dal campo, come consigliere federale e presidente della commissione federale per lo sviluppo del calcio femminile. Triestina, sabato incontrerà il suo passato: il difensore bianconero infatti ha giocato nel Tavagnacco, prossima avversaria della Juve Women, dal 2006 al 2009.



IL GRUPPO - "Con le compagne ho un rapporto splendido: sia con chi conoscevo già da prima, sia con le ragazze più giovani che ho incontrato qui e che si sono integrate bene, sia con le straniere, con le quali è piacevole avere uno scambio di idee, per vedere le cose da nuovi punti di vista".



IL VALORE DELLO STAFF - "Rita Guarino e il suo staff compongono una una vera e propria squadra che lavora in maniera coordinata e rappresentano lo specchio di questa squadra: sono talentuosi, bravi e uniti in campo e fuori, come del resto siamo noi compagne di squadra".



13 VITTORIE, 54 GOL SEGNATI E SOLI DUE SUBITI - "E si deve ancora migliorare. I numeri devono crescere, ed anche di molto, visto il numero di partite che rimangono: dobbiamo continuare con questo trend sotto tutti i punti di vista. È bello essere Campionesse d’Inverno, ci godiamo questo momento ma siamo consapevoli di non avere fatto ancora niente: pensiamo al Tavagnacco per chiudere al meglio il girone di andata”.



ALLA DACIA ARENA - "Sarà un match importantissimo e sono felice che le ragazze del Tavagnacco possano avere la possibilità di giocare alla Dacia Arena: questo è significativo della diversa attenzione di cui gode ora il calcio femminile. Giocare contro di loro, per me sarà una doppia sfida: un match importante contro una diretta rivale e contro il mio passato. Le nostre avversarie sono una squadra ostica e dovremo mantenere alta la concentrazione".